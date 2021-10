Elezioni forensi a S. Maria Capua Vetere, il ringraziamento del presidente

Egregio Collega,

Pubblicità elettorale

nel trasmetterTi il saluto dell’intero Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., sento il bisogno reale e sincero di ringraziare Te e l’Avvocatura tutta per la grande affluenza che c’è stata nel corso dell’ultima tornata per il rinnovo del Consiglio, che mi ha attribuito l’elevato onore di assurgere alla massima carica, eleggendomi Presidente.

L’esito delle elezioni ha registrato una volontà unica: un concreto “cambio di passo”, pur con le notevoli formazioni in campo, cui rivolgo immediatamente un cordiale ringraziamento ed una pronta disponibilità per un cammino proficuo e condiviso.

Alle stesse: “Avvocatura Libera”, ”Futuro Forense”, “Unione Avvocati”, “Rinascita Forense”, “Dignità Forense con Angela Del Vecchio Presidente” un sincero augurio affinché l’entusiasmo manifestato prima e durante la tornata elettorale si traduca in proposte serie e utili per l’intera classe forense.

Un particolare impegno sarà richiesto al gruppo “Dignità Forense con Angela Del Vecchio Presidente” che tra tutti ha registrato particolare attenzione e massima fiducia, con l’elezione di tutti i suoi quattordici candidati.

A questi, e a tutti, l’onore e l’onere di non deludere le aspettative della classe forense.

Come da programma, presentato all’indomani delle candidature, abbiamo immediatamente attivato tutti i canali istituzionali per la riapertura del Tribunale e per affrontare la drammatica situazione in cui versano alcuni Uffici del Giudice di Pace del circondario.

Invero, le modalità di accesso agli uffici giudiziari, che sono state estremamente utili durante il primo periodo immediatamente emergenziale, oggi non trovano più alcuna giustificazione.

A tal proposito, posto che è dato acclarato che in ogni settore, grazie anche alla campagna vaccinale che ha raggiunto livelli superiori all’80%, le restrizioni non sono più in vigore oppure sono state molto mitigate, ho già inoltrato al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, una comunicazione urgente nel merito chiedendole:

a) di adottare, con la massima urgenza, il provvedimento di riapertura di tutte le sedi giudiziarie e di conseguenza consentire il libero accesso dell’Avvocatura tutta, all’interno delle strutture ove la stessa ha il diritto sacrosanto di esercitare il suo elevato ruolo di tutela dei diritti della collettività in quella che è la casa comune degli avvocati, dei magistrati e del personale amministrativo, senza doversi sentire ospite indesiderata;

b) di attivarsi, nei limiti ed in considerazione delle sue prerogative, al fine di ripristinare l’ordinario svolgimento delle attività di udienza e di cancelleria presso tutti gli uffici del Giudice di Pace , in particolare, in questo momento, quello di Caserta, ove manca il Funzionario con poteri di firma, e quelli di Sessa Aurunca, Teano e Piedimonte Matese, a rischio di imminente chiusura, al fine di consentire agli stessi di operare con la dignità che si richiede agli organi di giustizia.

Ho altresì, chiesto ai sindaci di Teano e Piedimonte Matese, riservandomi di sollecitare gli altri Primi cittadini che saranno eletti ai ballottaggi, di esprimersi con il massimo impegno ed estrema urgenza, al fine di consentire l’ordinario svolgimento delle attività di udienza e di cancelleria, attraverso la messa a disposizione di personale da impiegare negli uffici del Giudice di Pace.

F.to Il Presidente

avv. Ugo Verrillo