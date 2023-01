Elezioni Forum Giovani . Guido Alizieri si ricandida e spiega il perché ‘

“Ho deciso di ricandidarmi per dare continuità al lavoro svolto in questi 4 anni”, con queste parole Guido Alizieri, già consigliere comunale del Forum dei Giovani e attualmente ricandidato con la lista “Prospettiva Futura”,inizia a parlare della nuova sfida elettorale che ha deciso di affrontare .

“abbiamo fatto tanto e ho intenzione- continua- se gli elettori mi premieranno ancora, di continuare a lavorare per i giovani di questa città e non solo..” l’impegno di Alizieri che chiarisce che la candidatura al prossimo Forum è soltanto l’inizio di un nuovo percorso politico nella componente dei moderati “sono in campo con la famiglia dei moderati e di Valentina Russo, giovane avvocata e già attiva con la Protezione Civile, per creare una valida e solida realtà sul territorio, partendo dai nostri territori, Falciano e San Benedetto per estenderci alle periferie e al centro città”.

Il Forum sarà un punto di partenza per avvicinare tanti nostri coetanei al dialogo politico, alle istituzioni, alle proposte atte a fare il bene della città.

Tanti giovani della nostra età sono costretti ad andare via perche questa città, oltre alla carenza di lavoro, non offre attrazioni e spazi di socialità che la collettività meriterebbe.

Siamo in campo per vincere e cambiare il corso delle cose.”

Ricordiamo che le elezioni del Forum si terranno nell’ex Caserta Sacchi, in via San Gennaro, dalle ore 9:00 alle ore 20:00 di sabato 14 gennaio e che voteranno i cittadini dai 16 ai 34 anni compiuti residenti a Caserta.