Elezioni Politiche 2022.. infortuni sul lavoro Marco Cerreto (FDI): rivedere subito il Testo Unico

La Campania vanta il triste primato per infortuni sul lavoro, secondo il rapporto pubblicato da Inail nei primi sette mesi c’è stato un incremento del 105%.

“Il dato è inquietante– dichiara Marco Cerreto, candidato per Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati nel Collegio Caserta-Benevento – la dignità del lavoro è uno dei punti principali del nostro programma e la sicurezza sul lavoro, la naturale conseguenza. E’ necessario promuovere la sicurezza dei lavoratori con investimenti adeguati in attività di prevenzione e formazione e soprattutto rivedere il Testo Unico degli Infortuni sul lavoro. Non è pensabile continuare a leggere numeri crescenti di malattie e di morti bianche, certamente il problema non riguarda solo la nostra Regione ma è un problema nazionale. La sicurezza, il lavoro dignitoso, le agevolazioni alle imprese che assumono, la giusta tassazione sono temi che non possono essere più rinviati ma devono essere affrontati con urgenza per garantire una migliore qualità della vita a tutti. Quegli infortuni che spesso sfociano in tragedie hanno bisogno di risposte certe e un Paese che si definisce civile non può non ascoltare quel grido di dolore.