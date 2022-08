Elezioni Politiche . Anche Enzo Pagano nella squadra di Giorgia Meloni

E’ ufficiale anche Enzo Pagano farà parte della squadra dei candidati di Fratelli D’ Italia . Enzo sarà candidato alla camera dei deputati nel collegio proporzionale Aversa-Mondragone.

Voglio ringraziare – ha dichiarato- i vertici del mio partito Fratelli D’Italia, in particolare Giorgia MELONI perché ancora una volta hanno avuto fiducia in me . Tutto questo mi onora e mi inorgoglisce. Credo che nella scelta sia stata determinante la coerenza e lo spirito di appartenenza. Infatti dal 2014 quando fui candidato alle elezioni al Parlamento Europeo per Fratelli D’Italia la mia militanza nel patito è stata costante e continuativa. Oggi mi preparo ad una nuova avventura spero, con il vostro aiuto, di raggiungere l’obiettivo per rappresentare con dedizione, impegno ed onore le esigenze e le problematiche del nostro territorio”