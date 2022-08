Elezioni politiche, Marco Cerreto (FDI): grato per la fiducia, affronto questa sfida con senso di responsabilità

“Ringrazio Giorgia Meloni – dichiara Marco Cerreto, commissario provinciale e vice presidente dell’Assemblea nazionale – e il vertice del partito per aver individuato la mia persona per rappresentare Fratelli d’Italia alla circoscrizione plurinominale alla Camera dei Deputati Caserta – Benevento . Un territorio vasto con tanti problemi ancora irrisolti . Affronterò questa sfida con entusiasmo e con il senso di responsabilità con cui ho sempre operato negli anni della mia militanza politica. Metterò a disposizione la mia competenza per il bene della nostra terra e per la nostra amata Nazione.”