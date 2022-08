Elezioni politiche, Marco Cerreto (FdI): i contratti di filiera, opportunità per il rilancio agroalimentare

“Lo strumento dei Contratti di filiera agroalimentari , in un’ottica di modernizzazione , ricerca , digitalizzazione, rappresenta un’opportunità unica per il rilancio e la crescita del settore agroalimentare.” Lo ha dichiarato Marco Cerreto,candidato nella circoscrizione plurinominale alla Camera dei Deputati Caserta – Benevento, durante le visite presso diverse aziende del territorio. “Recependo le istanze e i bisogni delle singole realtà imprenditoriali – spiega Marco Cerreto – è necessario intervenire sul costo dell’energia che sfiora il 400%. Occorre mettere in campo una programmazione immediata, integrata e fattiva pronta ad individuare tutte quelle opportunità e disponibilità di fondi che senza un’adeguata progettazione le aziende da sole spesso non sono in grado di intercettare . E’ quindi indispensabile un governo che favorisca la nascita di reti strategiche per incentivare il partenariato tra pubblico e privato al fine di superare le difficoltà burocratiche cui spesso le aziende incappano e impiegare al meglio le risorse a disposizione. Obiettivo chiaro: ridurre i costi ambientali ed economici nella logistica; innovare ed accorciare i processi di produzione connessi.”