ELEZIONI POLITICHE – Marco CERRETO (FdI): la sicurezza delle nostre Città, tema centrale del nostro programma

Il tema sicurezza nel centro delle città e nelle periferie, è uno dei punti principali del programma di Fratelli d’Italia – dichiara Marco Cerreto, candidato alla circoscrizione plurinominale alla Camera dei Deputati Caserta-Benevento – così come evidenziato dalla presidente Giorgia Meloni. Caserta e la sua provincia, purtroppo vanta il triste primato per movida violenta, microcriminalità, baby gang. La politica miope di questi ultimi anni ha contribuito ad aumentare questi fenomeni impedendo ai cittadini di vivere tranquilli nelle proprie zone di residenza. Credo che in questo momento sia anche inutile elencare ciò che non è stato fatto da chi ha avuto la possibilità di amministrare, ma diventa necessario, nel rispetto della comunità che subisce il disagio, dire quali saranno le azioni che si metteranno in campo per arginare questa piaga nazionale. Sarà potenziata l’operazione Strade Sicure e saranno riqualificate le periferie che torneranno ad essere il centro delle città. Saranno incentivati coloro che vorranno imprendere nei vari quartieri perché ogni serranda alzata diventerà presidio di legalità. Ciascuno si adopererà per la propria parte ed io mi impegnerò affinchè le nostre province ritorneranno alla ribalta mediatica per le bellezze e ricchezze che possiedono e non per i tragici litigi tra giovani che sfociano in violenza inaudita.”