Elezioni politiche2022 nasce ‘nuova Pignataro’

Pubblicità elettorale

Pignataro MAggiore – A Pignataro Maggiore sta nascendo una neo forza politica la quale dovrebbe presentarsi alla cittadinanza, in quelle che sono le prossime elezioni che si svolgeranno il 25 settembre.

Pubblicità elettorale

Pubblicità elettorale

All’ interno di questa ‘lista civica’ vi sono alcuni esponenti tra cui, A. Izzo il quale sta organizzando delle attività in vista delle prossime elezioni. A tal proposito è previsto un incontro pubblico sabato 17 settembre. “Abbiamo ripreso da poco il percorso di un nostro gruppo politico, Nuova Pignataro, che si fa promotore del cambiamento del paese. Con la collaborazione di Antonio Izzo sono stati pubblicati video informativi e con nostra grande soddisfazione ci sono stati riconosciuti molti consensi da tanti cittadini. A tal proposito si riporta qualche dichiarazione di uno dei membri del comitato cittadino in vista delle elezioni ossia A. Izzo che ha rilasciato “Pignataro, un paese che sembrava dormiente si è ridestato all’idea di poter contribuire alla propria rinascita con uno sguardo al passato quando rappresentava il punto di riferimento dell’intero territorio. Per favorire un incontro, non soltanto attraverso i social, sabato 17 settembre alle ore 10:00 presso il civico 68 di via Vittorio Veneto, centro nevralgico della sede, si terrà un’assemblea pubblica in cui Baldassarre Borrelli, Antonio Izzo e l’esecutivo tutto spiegheranno gli obiettivi del gruppo. Già molteplici sono state le adesioni, circa 40, volti soprattutto nuovi, ma ci auguriamo se ne aggiungono numerose altre”. Non ci sarà nessun riferimento per le oramai imminenti competizioni governative. Oltre a Baldassarre Borrelli ed il direttivo, interverrà come ospite la dottoressa Maria Bonacci, la più votata della minoranza consiliare, candidata con la lista Aria Nuova – Mazzuoccolo sindaco e altri esponenti che fanno parte del progetto come per esempio la giovane Rosanna Di Feola.