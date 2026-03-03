Elezioni Provinciali : De Falco : Quello di Avanti un Flop annunciato

“Quello della lista “Avanti” alle elezioni Provinciali, tenutesi domenica 1 Marzo, è stato un Flop ampiamente annunciato”.

A parlare è l’ex coordinatore cittadino del Psi, Antonio De Falco, che, ricordiamo, si è dimesso dalla carica circa un mese fa, insieme all’intero direttivo di Caserta, al coordinatore Provinciale, Romolo Vignola, e a quello delle donne, Francesca Giannini.

“Qualcuno spieghi al Segretario Nazionale, Maraio, e a quello Regionale, Tarantino, che gli ideali Socialisti si basano sulla Pluralità – ha continuato De Falco- il giochino “acchiappa poltrone” questa volta non ha funzionato, cosa che noi dimissionari avevamo ampiamente previsto ed esposto, nel corso di una riunione.

Ora che ci racconteranno?

La nostra idea di partecipare con uno, massimo due, candidati e il nostro simbolo nella lista “Campo Largo”,probabilmente, sarebbe stata una scelta più adeguata a quella che oggi è la forza reale del PSI.

I “capi” hanno preferito fare altro, “imbarcando” nella lista, presentata per elezioni Provinciali, chiunque e di qualsiasi estrazione politica.

L’obiettivo sempre lo stesso: eleggere un chicchessia qualsiasi, da poter vendere come socialista, solo per un ritorno personale.

Speriamo – conclude Antonio De Falco – che questa sonora sconfitta possa fare riflettere quei pochi socialisti che ancora si rivedono nella gestione “scellerata”, che sta portando avanti il duo Maraio Tarantino, e che, presto, il nostro storico partito possa essere guidato da qualcuno che ne ricordi, almeno, la storia, gli ideali e gli obiettivi”.