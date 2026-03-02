Elezioni Provinciali : tutti gli eletti .

Tutto sembra essere andato secondo le previsioni .Il risultato delle elezioni Provinciali ha visto emergere la lista ” Campo Largo ” che si aggiudica ben 4 Seggi , superando anche la lista di ” Colombiano Presidente”. Buono il contributo di ” Casa Riformista ” che insieme al PD incide in maniera efficace al successo del centro sinistra .2 Seggi vanno al Consigliere Regionale Oliviero e uno al collega Iovino . Un vero e proprio Flop invece quello della lista ” Avanti ” che resta al palo .

Nel Centro Destra buono l’ apporto di Fratelli D’Italia e della Lega che hanno contribuito affinché il Consiglio Provinciale sia più equilibrato rispetto agli altri anni .

Fra gli eletti capitolo a parte merita il Sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo risultato essere il primo in assoluto . Risultato quest’ ultimo che , con molte probabilità”,gli consentira’ di acquisire la Vicepresidenza della Provincia .

TUTTI GLI ELETTI

eletti per il Centrodestra De Filippo Andrea, Innocenti Giovanni, Scialdone Antonio, Guida Giuseppe, Schiavone Antonio e Adolfo Ferraro.

Per il Campo Largo, Tessitore, Tinto, Pagano, Oliviero.

Per La lista Anacleto Colombiano: Nuzzo Emilio, Luongo Francesco e Falco Michele.

Per A testa Alta Petrella e Fusco.

Lista Liberi e Democratici: Alessio Magellano .