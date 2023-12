Elezioni Provinciali -Tutti gli eletti

Caserta Nasce il nuovo consiglio provinciale. Come ampiamente previsto la lista ” La Provincia al Centro “ del Consigliere Regionale Giovanni Zannini con il 46% dei voti ponderati e 8 eletti,Michele Apicella ,Gerardo Capitelli ,, Marcello De Rosa ,Michele Falco ,Giovanni Iovino,Emilio Nuzzo,Massimo Russo,Angela Sferragatta ,stacca di gran lunga tutte le altre.

La lista PD-M5stelle elegge tre consiglieri , Caporaso e Cicala area Oliviero e Speranza Belardo area Stefano Graziano. Due eletti a testa per le liste di Gianpiero Zinzi ,Antimo Rondello e Fabio Schiavo e per quella di Giorgio Magliocca , Gaetano Di Monaco , Giuseppe Guida. Un solo eletto per la lista di Fratelli D’Italia Giuseppe Mariniello.