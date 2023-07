ELEZIONI REGIONALI 2020: nessun rinvio a giudizio per l’ On. Iodice, assolta per non aver commesso il fatto.

“Hanno cercato di farmi del male ma la giustizia trionfa sempre”

Nessun rinvio a giudizio per l’Onorevole Regionale Maria Luigia Iodice, in merito ai 13 voti

ottenuti nella sezione 9 del Comune di San Cipriano di Aversa, alterati, secondo l’accusa, con il

coinvolgimento della stessa professionista di ‘Terra di Lavoro’ nel corso delle Elezioni Regionali

2020. Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, nella persona

del GUP, dottor Raffaele Coppola, ha sentenziato l’assoluzione per la dottoressa di Marcianise “per

non aver commesso il fatto”. Inoltre lo stesso Giudice ha rigettato le richieste della parte civile

costituita.

“La trasparenza e la lealtà sono la mia nota distintiva. Ha spiegato la Consigliera Regionale

casertana. Ho basato la mia esistenza su principi etici e legali senza mai tradirli. Sono

cattolica ed ho sempre creduto nella Divina Provvidenza che mi è venuta in soccorso

allorquando chi, in cattiva fede, ha cercato di farmi del male. Credo fermamente nella

giustizia esercitata e fatta prevalere dai Magistrati. Ringrazio, infine, chi mi ha espresso la

piena solidarietà in questo periodo non facile”.