Elezioni Regionali, alle 19.00 affluenza in calo in Veneto e Puglia, mentre in Campania è simile alle elezioni del 2020

23 novembre 2025

Urne aperte in Puglia, Veneto e Campania per il rinnovo dei consigli regionali e l’elezione dei nuovi governatori.

L’affluenza complessiva alle regionali in corso in Campania, Puglia e Veneto, alle ore 19, è del 26,45%. Emerge dai dati diffusi sul sito Eligendo e relativi a tutte le 14.586

sezioni. L’affluenza alla precedente votazione era stata, alla stessa ora, del 29,75%. Al momento si registra quindi un calo del 3,3%.

Il dato più alto dell’affluenza tra le tre regioni al voto si registra in Veneto con il 29,32%, a seguire la Campania con il 25,87% e la Puglia con il 23,77%.

In Campania Caserta supera Napoli.