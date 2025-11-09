Elezioni Regionali Campania: cosa c’è da sapere e come votare.

In Italia Votare è un diritto e tutti i cittadini che hanno compiuto i 18 anni possono farlo.

Si può votare qualsiasi candidato presidente, esprimendo anche il cosiddetto voto disgiunto, indipendentemente dalla lista collegata. Solo i primi due candidati presidenti saranno eletti, il primo come presidente, il secondo come capo dell’opposizione, mentre gli altri quattro sono esclusi dal consiglio regionale qualunque sia la percentuale conseguita.

Ciascuna lista entrerà in consiglio regionale se raccoglierà almeno il 2,5% dei voti validi.

Si può esprimere una preferenza scrivendo il cognome oppure si possono indicare due preferenze all’interno della stessa lista purché di genere diverso, altrimenti la scheda è nulla.

Per votare il candidato preferìto è sufficiente scrivere il nome e cognome a fianco al simbolo della lista a cui il candidato appartiene.