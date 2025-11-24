Elezioni Regionali, ultimissime: Fico stacca Cirielli

Elezioni Regionali 2025. Sono trascorse solo due ore dalla chiusura delle urne ed il dado sembra già tratto, a meno di improbabili colpi di scena, Roberto Fico sarà il nuovo Presidente della Regione Campania.
Secondo fonte del Ministero dell’Interno, alle ore 17.00, Roberto Fico, candidato Presidente del Centrosinistra, viaggia sui 59,5% di consensi, mentre Edmondo Cirielli, candidato Presidente del Centrodestra, è fermo al 35,3%.
Il 24% di divario tra i due candidati esclude ogni presupposto di rimonta, considerando anche il notevole numero di persone che si sono astenute dal voto.