Elezioni Regionali, vademecum su come votare

Le elezioni regionali sono oramai alle porte.

Domenica 20 e Lunedì 21 Settembre 2020 si svolgeranno le elezioni Regionali 2020 che interesseranno 8 regioni Italiane, tra cui anche la Campania.

Dalle ore 07:00 alle ore 23:00 di domenica e dalle ore 07:00 alle ore 15:00 di Lunedì, i cittadini campani sono chiamati a votare per eleggere il futuro Presidente della Giunta Regionale ed i 50 componenti del Consiglio Regionale.

Il Consiglio regionale

Il Consiglio Regionale è costituito da 50 consiglieri eletti nelle proprie circoscrizioni elettorali delle 5 province campane. Ecco come sono suddivisi:

27 consiglieri per la circoscrizione di Napoli

per la circoscrizione di Napoli 9 consiglieri per la circoscrizione di Salerno

per la circoscrizione di Salerno 8 consiglieri per la circoscrizione di Caserta

per la circoscrizione di Caserta 4 consiglieri per la circoscrizione di Avellino

per la circoscrizione di Avellino 2 consiglieri per la circoscrizione di Benevento

Come votare

Tutti i cittadini che intendono esercitare il proprio voto dovranno recarsi, in una delle due date indicate, al seggio elettorale di appartenenza con scheda elettorale e documento di riconoscimento validi. Il voto per il Presidente della Giunta e per il consigliere regionale verrà effettuato sulla stessa scheda di colore arancione.

La scheda sarà divisa in due parti uguali, nella parte a sinistra vengono raffigurati i simboli delle liste collegate a ciascun candidato Presidente, mentre nella parte a destra sono riportati tutti i candidati Presidente. Inoltre vicino ad ogni lista è riportato uno spazio dove ognuno può indicare la propria preferenza per i candidati Consiglieri regionali.

Se si voterà solo per il candidato Presidente tracciando un segno sul nome, il voto non si estenderà a nessuna delle liste collegate, se invece l’elettore traccia un unico segno sulla scheda a favore di una lista, allora in questo caso il voto espresso sarà a favore anche del candidato Presidente collegato ad esso.

Gli elettori potranno anche effettuare il voto disgiunto, ovvero potranno votare un candidato governatore e una lista che non lo appoggia, ed inoltre potranno indicare due preferenze per i consiglieri. In questo ultimo caso una preferenza dovrà essere espressa per un candidato di genere maschile e la seconda per un candidato di genere femminile, pena l’annullamento della seconda preferenza.

I candidati

Ecco chi sono i candidati per le prossime elezioni Regionali in Campania:

Sergio Angrisano

Stefano Caldoro

Valeria Ciarambino

Giuseppe Cirillo

Vincenzo De Luca

Giuliano Granato

Luca Saltalamacchia

Norme anti-Covid 19

Per garantire la sicurezza sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale, rispettando le regole di entrata e di uscita dai seggi. Sarà necessario igienizzare le mani prima di impugnare la matita copiativa e ovviamente l’obbligo di restare a casa in caso di febbre o sintomatologie respiratorie. Per chi si trova in quarantena o in isolamento fiduciario può chiedere il voto a domicilio.