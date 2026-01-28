Elicottero precipita: una vittima e un ferito gravissimo

Un elicottero è precipitato nel tardo pomeriggio di ieri in contrada Olivola, nella zona del campo di aviazione di Benevento. A bordo si trovavano due persone. Una è deceduta sul colpo, l’altra è rimasta gravemente ferita ed è ora ricoverata in ospedale in condizioni critiche. La vittima di 76 anni è un libero professionista e imprenditore di Airola. Con lui viaggiava il pilota, 68 anni, originario di Napoli, ex colonnello dell’Aeronautica con lunga esperienza di volo. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Pio” di Benevento.

L’impatto e i soccorsi

L’elicottero è precipitato in un’area collinare poco distante dalla pista del campo di volo. L’impatto al suolo è stato violento e non ha lasciato scampo a uno dei due occupanti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e consentito le operazioni di soccorso. Il pilota è stato estratto dai rottami e affidato alle cure dei medici.

Le indagini sulla dinamica

L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un guasto tecnico che avrebbe causato la perdita di controllo del velivolo. Saranno però gli accertamenti a chiarire le cause reali dell’incidente. Gli agenti della Polizia Scientifica hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sul luogo dello schianto è giunto anche il procuratore facente funzione di Benevento che coordina le indagini.

Un dolore che colpisce la comunità

La notizia ha rapidamente raggiunto Airola e l’intero territorio sannita, suscitando sgomento e cordoglio. Nelle prossime ore proseguiranno gli accertamenti tecnici sul velivolo e sull’intera catena di volo, per comprendere se vi siano state anomalie meccaniche o altri fattori determinanti.

(Foto ANSA)