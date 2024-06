ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI PIAZZA VANVITELLI: APPROVATO IL PROGETTO ESECUTIVO, A SETTEMBRE IL VIA AI LAVORI. QUASI ULTIMATI I MARCIAPIEDI IN PIAZZA MATTEOTTI

È stato approvato il progetto esecutivo per l’eliminazione delle barriere architettoniche

all’interno di Palazzo Castropignano, la sede del Comune in Piazza Vanvitelli. L’intervento,

realizzato con 243mila euro di fondi PR – FESR Campania, fa parte del progetto che

prevede l’adozione, da parte dei Comuni, del P.E.B.A. (Piano Eliminazione Barriere

Architettoniche).

A questo punto verrà predisposto il bando di gara e, successivamente, saranno aggiudicati

i lavori. Entro il mese di settembre, quindi, prenderà il via il cantiere, che consentirà, dopo

tanti anni di attesa, di intervenire in maniera radicale per adeguare la Casa Comunale.

Le opere si inseriscono nell’ambito del continuo impegno dell'Amministrazione Comunale

per promuovere l’accessibilità e l’inclusione nei luoghi pubblici. Questo progetto di grande

rilevanza mira all’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti, garantendo così un

accesso senza ostacoli per tutti i cittadini, a partire dai disabili.

Nel dettaglio, sono previsti una serie di interventi quali l’installazione di rampe di accesso,

l’adeguamento degli ascensori agli standard di sicurezza e accessibilità più recenti, e la

modifica dei servizi igienici, per renderli pienamente fruibili da persone con disabilità.

Sempre in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, sono quasi ultimati i lavori

per il rifacimento dei marciapiedi in Piazza Matteotti. Oltre all’installazione della nuova

pavimentazione, sono stati predisposti, così come avvenuto in via Turati e in tutti gli altri

marciapiedi realizzati in città, dei percorsi tattili per persone non vedenti o ipovedenti.

Un’azione che rientra nel piano complessivo approntato dal Comune di Caserta, che mira

a eliminare le barriere architettoniche e a rendere più semplice la mobilità per le persone

diversamente abili.

“Siamo di fronte – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – a un progetto di

grande importanza, che la città attendeva da tantissimo tempo. Ora avremo la possibilità

di procedere con velocità alla realizzazione di questi interventi, che faciliteranno

notevolmente l’accessibilità dei disabili alla Casa Comunale”.

“Stiamo lavorando con l’Amministrazione – ha aggiunto il Disability Manager del Comune

di Caserta, Antonio Crocco – per rendere accessibili tutti gli spazi pubblici, favorendo

pienamente l’inclusione sociale e l’uguaglianza. Si sta proseguendo anche con i nuovi

marciapiedi, con l’installazione dei percorsi tattili, e l’obiettivo è quello di rendere la città

sempre più inclusiva”.