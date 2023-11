Elior group, assume in Campania 25 giovani dai 18 ai 29 anni.

L’impegno di Elior e ITS BACT per i giovani del territorio finanziato dalla Regione Campania sarà presentato dal Presidente Vincenzo De Luca in conferenza stampa, martedì 28 Novembre 2023, alle ore 11:30, presso la Sala Giunta della Regione Campania di Palazzo Santa Lucia, si terrà la conferenza stampa dove, alla presenza di Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, e di Lucia Fortini, Assessore regionale alla Scuola, alle Politiche Sociali e Politiche Giovanili, sarà dato l’avvio del corso dell’ITS Academy BACT elaborato in collaborazione con Elior group, per formare e assumere in Campania 25 giovani dai 18 ai 29 anni compiuti. Presenteranno alla stampa il corso “Hospitality on Board” anche il Presidente della Fondazione ITS BACT, Aniello Di Vuolo, e il Responsabile Labour Cost & Engineering di Elior, Mauro Natali.

L’iniziativa nasce nell’ambito di un accordo tra la rete nazionale degli ITS sul Turismo e Itinere, brand di Elior group, che hanno promosso su scala nazionale corsi per formare e assumere nuove giovani figure specializzate nella gestione di strutture turistico-ricettive e in particolare nel travel catering. Dopo il Piemonte, la Toscana, la Puglia e il Lazio, la partnership Elior-ITS Academy arriva anche in Campania con l’ITS Academy BACT, l’Istituto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali e Turistiche della Campania, che attiverà il percorso a Napoli grazie al finanziamento della Regione nell’ambito del Potenziamento dell’offerta di Istruzione Tecnica Superiore a cura degli ITS già costituiti e operanti in Campania Periodo 2020-23.

La novità assoluta è che per tutta la durata del corso (due anni per 2000 ore complessive), gli allievi lavoreranno e saranno assunti con contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca, che favorisce in un sistema duale l’integrazione tra formazione e lavoro finalizzato all’occupabilità e all’occupazione dei giovani.

Alla fine del percorso, per quelli che conseguiranno il Titolo di Tecnico per la gestione di strutture turistico-ricettive con specializzazione in hospitality in movimento, il contratto di Apprendistato sarà trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sono previste sia lezioni in aula, presso la sede dell’ITS Academy BACT di Napoli, sia esperienze sul campo come apprendisti a bordo treno, nel sistema dell’ospitalità in movimento della Campania, o in altre strutture ricettive-ristorative del gruppo imprenditoriale Elior.

Il gruppo Elior è Leader nella ristorazione collettiva con 10.000 collaboratori in Italia e proprietaria di Itinere, il brand che gestisce i servizi di catering a bordo dei treni Freccia Rossa Alta Velocità, sia in Italia che in Francia, e degli Intercity Night. Elior è una solida multinazionale francese presente in 6 paesi con 23.500 ristoranti e punti vendita, conta 110.000 lavoratori nei ruoli a bordo treno, ed è leader nei suoi principali mercati, in Europa, Nord America e India.