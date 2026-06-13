Elisabetta Dami a Napoli per il Progetto “ForNature, ForUs”: la “mamma” di Geronimo Stilton Elisabetta Dami ha realizzato un workshop esclusivo di scrittura creativa per i giovani del progetto ForNature, ForUs.

NAPOLI, 12 giugno 2026 – Una giornata straordinaria dedicata alla creatività, all’impegno sociale e all’amore profondo per la natura. Nell’ambito del progetto nazionale “ForNature, ForUs”, realizzato grazie alla partnership tra WWF Italia e Universal Site Business S.p.A , ha accolto un’ospite d’eccezione: Elisabetta Dami, celebre scrittrice e Presidente della Fondazione Geronimo Stilton, che ha curato personalmente un esclusivo laboratorio di scrittura creativa rivolto ai giovani partecipanti del progetto.

L’autrice, mossa da un grande amore per la Campania, ha espresso il desiderio di incontrare i ragazzi in una realtà vibrante e ricca di energia culturale. Al centro dell’incontro, la ferma volontà di dialogare con le nuove generazioni, offrendo loro non solo strumenti di espressione letteraria, ma anche una bussola di valori universali legati alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva.

«Amo profondamente Napoli, la sua straordinaria energia e la sua cultura. Per me è una gioia immensa essere qui oggi. Adoro lavorare con e per le nuove generazioni: il mio sogno più grande è da sempre quello di aiutare i ragazzi a diventare grandi, accompagnandoli passo dopo passo alla scoperta dei

valori fondamentali e del rispetto per lo straordinario pianeta che ci ospita.»

Il workshop si è configurato come uno spazio interattivo di formazione e condivisione. Partendo dall’esperienza unica che ha portato alla nascita di Geronimo Stilton — il topo-giornalista più amato nel mondo — Elisabetta Dami ha guidato i giovani corsisti e volontari nell’esplorazione del racconto naturalistico.

L’obiettivo è formare nuovi narratori capaci di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide ecologiche attuali attraverso storie che uniscano avventura, empatia e rigore etico.

L’evento ha consolidato ulteriormente lo storico legame dell’autrice con il mondo della tutela ambientale, coronato nel 2026 con la prestigiosa nomina a “Ambassador WWF per le Nuove Generazioni” e con il conferimento dell’onorificenza di Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana da parte del Presidente della Repubblica, proprio per il suo instancabile impegno nell’educazione dei più piccoli.