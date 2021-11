Elisabetta Gregoraci madrina di Nozze in Fiera all’A1 Expò

Il comunicato

Tutto pronto al Polo Fieristico A1Expò per Nozze in Fiera: l’amore torna protagonista a Caserta. Madrina dell’evento, la showgirl Elisabetta Gregoraci

Ci siamo: venerdì 5 novembre al Polo Fieristico A1Expò, torna protagonista l’amore con Nozze in Fiera che, dopo un anno di assenza per i noti problemi legati alla pandemia, si ripresenta nella sua location in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista – Caserta Sud.

Un percorso espositivo composto dai professionisti del wedding che aiuteranno i futuri sposi a compiere le scelte per il matrimonio con idee, proposte e consigli.

La fiera sarà suddivisa in aree tematiche dove ci saranno atelier, fotografi, fioristi, autonoleggiatori, agenzie immobiliari, di viaggi e di animazione, mobilifici, location e tanti altri servizi inerenti al mondo wedding.

Un’ampia area, sarà riservata all’Associazione Cuochi Caserta che metterà a diposizione di tutti nuove prelibatezze con Show Cooking e Cake design per interessanti spunti da portare in location in fase di preparazione alle nozze.

L’inaugurazione di Nozze in Fiera, si terrà dunque venerdì alle ore 17.00 con il consueto taglio del nastro affidato al Presidente, Antimo Caturano ed alla mamma Giuseppina.

Un’edizione ricca di tante sorprese esclusive che allieteranno espositori, ospiti e visitatori.

Saranno i modelli e le modelle che svolgeranno un ruolo di primo piano di questa edizione che, come dicevamo, sarà piena di novità, ma dagli uffici di San Marco Evangelista, bocche cucite, creando così un’atmosfera di suspense ed attesa.

Nozze in Fiera sarà protagonista, dunque, nei primi due weekend di novembre dal 5 al 7 e dal 12 al 14 con un’apertura pomeridiana di venerdì, dalle 17.00 alle 22.00 e dalle 10.00 alle 22.00 per i giorni di sabato e domenica.

Tra le novità di Nozze in Fiera, l’introduzione del contest “Si, lo Voglio”, dedicato ai futuri sposi che avranno l’opportunità di vincere buoni sconto da utilizzare con gli espositori presenti in fiera, per i preparativi del loro matrimonio.

Un Game Show dove le coppie si metteranno in gioco in un duello all’ultima emozione sotto gli occhi della giuria della manifestazione che premierà la coppia più convincente e simpatica.

Non mancheranno le sfilate degli abiti da sposa e sposo nella elegantissima sala defilé dove domenica, 7 novembre, presenzierà la bellissima showgirl, Elisabetta Gregoraci, madrina della serata.

“L’amore è una sola anima che vive in due corpi” diceva Aristotele.