ELISEO FIORIN NUOVO SEGRETARIO NAZIONALE UGL CHIMICI

Eliseo Fiorin è il nuovo Segretario Nazionale Ugl Chimici. È stato eletto per acclamazione nel corso

del V congresso che si è tenuto a Tivoli. Succede a Luigi Ulgiati che lascia il timone della

confederazione dopo 15 anni. Un'elezione all'insegna della continuità, già vice segretario nello

scorso quinquennio, Fiorin incarna perfettamente lo spirito di un sindacato che lotta al fianco dei

lavoratori e che negli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo importante non solo all'interno delle

fabbriche ma anche nei tavoli istituzionali dove si discute di contrattualistica e del futuro dei

settori della chimica.

Due giornate intense, all'insegna del confronto democratico, di tesi progettuali, parlando di lavoro

nella società che cambia, di digitalizzazione, di diritti, di lotta alle discriminazioni, di politiche di

genere, di ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Non sono mancati i momenti di

commozione a dimostrazione di un sindacato coeso che ha voglia di continuare a crescere.

Nel corso della sua relazione Fiorin ha sottolineato: "Oggi la UGL Chimici è una realtà in salute,

negli ultimi due anni abbiamo introdotto importanti cambiamenti e nuove collaborazioni

attraverso investimenti che ci hanno permesso di supportare al meglio la nostra azione a livello sia

nazionale che territoriale. E’ stato concretizzato un importante coordinamento, quello delle

donne, per superare le differenze di genere e costruire politiche di valorizzazione del lavoro

femminile utili ad un raggiungimento di reali pari opportunità. Analogamente abbiamo dato vita al

coordinamento RLS dove il tema della sicurezza è al centro di un dibattito quotidiano dei nostri

rappresentanti, per mettere a sistema le migliori esperienze che si realizzano nelle aziende e sono

supportati da professionisti in grado di dare risposte immediate in caso di emergenza. Le sfide che

il cambiamento ci impone devono essere affrontate dalla nostra classe

dirigente attraverso un livello di confronto sempre più autorevole anche per preparazione

personale su tutti i temi che ci troviamo ad affrontare.

Oggi anche la UGL Chimici sta attraversando una transizione, ci occupiamo di lavoro, il lavoro sta

cambiando e con determinazione e molto coraggio dobbiamo farlo anche noi. Ho visto questo

coraggio in occasione dei molti congressi provinciali che si sono svolti nei mesi scorsi, il coraggio di

chi per amore della UGL ha fatto un passo di lato. Io ho visto questo coraggio tutti i giorni da

quando sono iscritto alla UGL nel mio amico fraterno Luigi Ulgiati, che con i fatti sta favorendo un

ricambio generazionale della futura segreteria nazionale".

Il congresso ha istituito la figura del Presidente del Consiglio Nazionale UGL Chimici, ruolo affidato

allo stesso Luigi Ulgiati.

Eletto in qualità di vice segretario nazionale Enzo Valente, Sante Palladinelli responsabile

organizzativo.