Elixir Falernum, nuova immersione per il liquore dell’Antica Distilleria Petrone

Mondragone. Nata nel 1858, l’Antica Distilleria Petrone, storica azienda del Casertano, continua a far parlare di sé e di una realtà imprenditoriale di successo.

Al giovane concittadino Andrea Petrone, general manager dell’azienda, si deve, infatti, l’idea che aveva portato – già nel luglio del 2021 – alla prima immersione in mare di bottiglie del liquore Elixir Falernum: il primo ad essere sottoposto all’invecchiamento sottomarino.

Verificare effetti simili a quelli prodotti sul vino dalla permanenza nei fondali, anche sui liquori, è alla base dell’affinamento subacqueo che – ad oggi – viene portato avanti con una nuova immersione.

Avvenuta solo qualche giorno fa,

il contenuto di una cassa (370 bottiglie di liquore, numerate, a base di frutti di bosco e brandy invecchiato 3 anni) è stato deposto sul fondale marino.

Portata al largo da un elicottero, dopo essere stata prelevata in piazza M. L. Conte, è stata affidata, dall’alto di un limpido cielo azzurro, al tratto di mare corrispondente all’antica città romana, sommersa, di Sinuessa.

Il prezioso contenuto cui fa eco il celebre vino prodotto in epoca romana nell’ager Falernus, e che raggiungeva via mare dal porto di Sinuessa tutto l’impero, sarà riportato in superficie dopo un periodo di affinamento della durata di circa un anno.

Proprio come accaduto nel 2021, con le bottiglie del liquore che hanno rivisto la luce la scorsa estate.

Sulla maturazione dei liquori sono diversi i fattori che potrebbero incidere, stando ai risultati degli studi condotti dal Dipartimento della Facoltà di Agraria.

Fondamentale, quindi, la collaborazione, rinnovata, con l’Università Federico II di Napoli.

A produrre degli effetti in questo senso sembra siano: la temperatura costante, la totale assenza di luce e di ossigeno, il movimento delle correnti e delle onde, l’essere al completo riparo dalle fasi lunari.

Frutto di un vero lavoro di squadra, venerdì mattina – il 7 luglio – l’emozionante evento che si è avvalso della collaborazione del Comune e della Polizia Municipale di Mondragone, della Guardia Costiera, dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Caserta – di STS Servizi Tecnici Subacquei, che ha provveduto all’ancoraggio sul fondale marino e alla messa in sicurezza, e di Y Digital Firm, società benefit che fornirà supporti di rilevazione e monitoraggio durante l’intero processo di invecchiamento.