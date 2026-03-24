Elon Musk arriva nella Valle e fa volare gli studenti

Cervino (CE) – Elon Musk ha salvato, con la sua antenna, la vita scolastica degli studenti dell’ “Enrico Fermi” di Cervino.

Nel nuovo istituto di via Galatina alunni e docenti, nel 2026, c’erano problemi con la linea Internet. Nessuna possibilità di collegamento per accedere ai registri, ai testi scolastici e a qualsivoglia attività. E la scuola, oggi, viaggia tutta in rete. Così come le prove Invalsi, obbligatorie nel percorso scolastico.

La salvezza è stata proprio l’antenna Starlink di Elon Musk, che è possibile installare in autonomia laddove la fibra non arriva ancora.

Il sindaco di Cervino, Giuseppe Vinciguerra, insieme alla dirigente Rosa Suppa ha provveduto all’acquisto dell’antenna che, arrivata in tempi rapidissimi, neanche una settimana per la consegna, è stata già installata e collaudata.

In modo semplice, veloce ed anche non troppo esoso questo istituto naviga in rete al pari degli altri plessi della scuola di cui fa parte.

Una novità, la prima nella nostra area e la prima scuola a servirsene.

A conferma che l’I.C.”Maddaloni 2 – Valle – Cervino”, istituto dislocato su ben tre comuni per un totale di 17 plessi gestiti on perizia e competenza dalla preside Suppa è una scuola all’avanguardia.

La DSGA, per tenere sotto controllo i collegamenti INTERNET di tutti i plessi si serve di una gestione da remoto, ha dotato la scuola di un pannello di controllo che dall’ufficio centrale consente, in tempo reale, di conoscere le velocita di connessione ed eventuali problemi sulla rete che così, possono essere risolti in maniera tempestiva.

Foto dal web