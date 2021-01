Emanazione regolamento provincia di Caserta

Nuovo regolamento adottato dalla provincia di Caserta.

“Si è reso necessario predisporre questo nuovo Regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’Ente – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – perché l’impianto di quello precedente, che risaliva al 2002, non era più rispondente al dettato delle nuove norme ed allo spirito del Legislatore, relativamente alla gestione dei concorsi pubblici. Procederemo a indire prossimi concorsi, perché abbiamo necessità di personale, in particolare quello tecnico – ha concluso Magliocca.

In questi ultimi tempi, infatti, vi sono stati molti pensionamenti e ciò ha reso difficoltoso l’adempimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, specialmente per gli Uffici tecnici, con conseguenti disagi interni ed esterni.

Il nuovo Regolamento, che consta di 38 pagine con 50 articoli più tre allegati, disciplina nel dettaglio i percorsi selettivi, opportuni per verificare quelle conoscenze teorico-pratiche, professionali nonché le attitudini necessarie per lo svolgimento ottimale della posizione lavorativa da ricoprire.