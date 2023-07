Emergenza caldo in città. Pasquale Napoletano:” inevasa la mia proposta di discuterne in consiglio comunale”

Inevasa dal presidente del Consiglio comunale e dalla conferenza dei capigruppo la mia proposta di discutere con urgenza nel prossimo Consiglio comunale l’attuale emergenza caldo, attesa nelle prossime ore anche a picchi di 45 gradi.

Urgentissimo, verificare quali piani di monitroraggio, prevenzione e intervento stia adottando la competente Asl. Urgentissimo, prendere atto dell’immobilismo totale dell’amministrazione Marino.

Mi auguro che non si cerchi di correre ai ripari, dopo questa mia denuncia, con qualche pacco di bottigline di acqua distribuite per strada. La Giunta al suo completo ammetta la sua totale irresponsabilità, mentre anziani, bambini e persone fragili rischiano la loro vita per il caldo. Non una mia esagerazione: lo dicono le statistiche e le ricerche che dovrebbero guidare per tempo le strategie di Comune e Asl