A causa della crescita esponenziale del virus Covid 19, si è ritenuto opportuno rinviare la riunione prevista per oggi 6 marzo con il centro destra e i movimenti civici per discutere dell’elezioni amministrative a Caserta. Altrettanto però, sia i partiti che i movimenti civici continueranno a lavorare in house per definire il progetto Caserta in vista della prossima tornata elettorale autunnale. Le riunioni si riprenderanno in presenza appena l’emergenza Covid lo permetterà.