Emergenza Covid-19. chiudono tutti gli uffici comunali

CURTI. Il comune di Curti resterà chiuso fino a venerdì 4 settembre l. La chiusura è dovuta alla positività di un impiegato. In questi giorni ci saranno i tamponi per tutti i dipendenti e la santificazione di tutti gli uffici del comune.

Queste le parole del sindaco di Curti:“ Abbiamo deciso di chiudere sia per sanificare il palazzo comunale che in ogni caso era stato già sanificato sabato scorso, sia per sottoporre tutti i dipendenti e gli amministratori, me compreso, che sono stati in sede in questo periodo, al test serologico”.