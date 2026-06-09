Trail Sentiero degli Dei, debutto da applausi ad Agerola: Acampora e Pane firmano la prima edizione

È partita alle ore 8.00 da località Bomerano la prima edizione del Trail Sentiero degli Dei, manifestazione podistica organizzata dall’A.S.D. Atletica Eventi Run e inserita nel calendario regionale UISP 2026. L’evento: atleti pronti a sfidarsi lungo uno dei percorsi più suggestivi d’Italia. La competizione, sviluppata sulla distanza di 10 chilometri, ha attraversato il celebre Sentiero degli Dei, collegando Agerola a Nocelle in uno scenario unico sospeso tra cielo e mare. Il tracciato, reso ancora più impegnativo e spettacolare dal passaggio alla Madonnina sopra Paipo, ha regalato ai partecipanti emozioni e panorami mozzafiato nel cuore della Costiera Amalfitana. A dominare la scena sono stati i portacolori della Sorrento Running. In campo maschile la vittoria assoluta è andata a Pietro Acampora, autore di una prestazione di grande spessore che gli ha consentito di precedere Carmine Luce dell’Isaura Valle dell’Irno e il compagno di squadra Aniello Pontecorvo. Tra le donne, successo per Sonia Pane della Sorrento Running, che ha conquistato il gradino più alto del podio davanti a Consuelo Vocca della Salerno Marathon e a Speranza Romano, anch’essa atleta della Sorrento Running. L’evento, promosso con il patrocinio del CONI Campania e del Comune di Agerola sotto l’egida UISP, ha rappresentato non soltanto un’importante competizione sportiva, ma anche una preziosa occasione di promozione territoriale. Al centro dell’iniziativa la valorizzazione degli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza e la fruibilità del percorso, con l’obiettivo di renderlo sempre più attrattivo per atleti e appassionati provenienti da più località. La prima edizione del “Sentiero degli Dei si chiude dunque con un bilancio estremamente positivo, confermando la perfetta sintesi tra sport, natura e turismo. Un appuntamento destinato a crescere negli anni e a consolidare il ruolo della Costiera Amalfitana come meta di riferimento per gli eventi outdoor di alto livello.

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