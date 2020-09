.Emergenza Covid-19. Chiuso lo Sweet caffè.

Caserta. E’ di pochi minuti fa la notizia che , per precauzione , l’Asl di Caserta ha provveduto a chiudere lo Sweet Caffe’, noto bar sito in via Giannone angolo via G.M Bosco.

la chiusura temporanea sarebbe arrivata in seguito al fatto che uno della famiglia dei gestori dell’attività sarebebbe risultato positivo al tampone-covid..

Di conseguenza l’ ASL ha deciso per la chiusura temporanea e ordinato al resto della famiglia di sottoporsi ai controlli previsti.

Sarebbero stati proprio i proprietari del bar a dichiarare la positività’.