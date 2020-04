Emergenza Covid-19 : la lettera integrale di G.P. propretario di una ludoteca

Caserta. Pubblichiamo integralmente la nota scritta, pervenuta alla nostra redazione , da G.P.

“Vi scrivo questo breve messaggio per chiedere un aiuto … a seguito dell’emergenza sanitaria che attanaglia il nostro paese stiamo vivendo un momento di crisi profonda sia personale che economica, ogni soggetto è stato totalmente travolto, lo stato sta cercando di far fronte alla situazione ma

I provvedimenti sono troppo lenti e confusi e poi c’è una realtà che non viene proprio conteggiata tra i destinatari di tali provvedimenti ed è proprio su una piccola fetta di questi soggetti che vorrei richiamare la tua attenzione… esistono piccole attività commerciali denominate “ludoteche” che sono state colpite in primis dal blocco totale dell’attività lavorativa ma

che ad oggi non sono destinatarie di alcuna misura di sostegno da parte dello stato. Considerando che questo tipo di attività è volta all’aggregazione di bambini e famiglie è molto plausibile che sarà tra le ultime a riprendere la regolare attività ma nel frattempo non arriva dallo stato alcun aiuto… siamo ad oggi costretti ancora a pagare canoni di locazione utenze tasse etc … chiediamo per questo di valutare la possibilità di disporre qualche misura di sostegno anche per noi in modo da permetterci a fine emergenza di ripartire… tutte insieme stiamo organizzando un movimento a livello nazionale… ma Abbiamo bisogno di qualcuno che ci sostenga e ci aiuti nella

Nostra battaglia… sono in ballo i nostri sacrifici e il

Benessere economico delle

Nostre famiglie…. ti

Ringrazio per l’attenzione e spero che possiate darci una mano.”