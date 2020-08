Emergenza Covid-19. L’Asl Caserta a Capodichino. effettuati 900 tamponi ( TUTTI I NOMI DEGLI INFERMIERI)

Caserta/ Napoli. Nella serata di ieri , venerdi 21 agosto 2020, all’ aeroporto di Capodichino l’ Asl di Caserta è scesa in campo a supporto dell’ Asl di Napoli per effettuare i tamponi a tutte le persone che rientravano in Italia dalla Grecia, Croazia ,Spagna e da tutti gli altri paesi indicati nel decreto anti covid.

Sono stati 6 gli infermieri casertani impegnati in questa operazione , divisi in due turni , dalle 8,00 alle 16,00 e dalle 16,00 alle 24,00. Circa 900 sono stati i tamponi effettuati.

Questi i nomi degli infermieri casertani : Gennaro Mona, Presidente dell’ ordine degli infermieri della Provincia di Caserta,De Lucia Filippo,Gentile Fabio, Marco Natale,Liguori Domenico, Russo Giovanna e l’ Autista della direzione generale Carlo De Lucia che ha accompagnato tutto il team casertano andata e ritorno