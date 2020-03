Emergenza Covid-19: L’Italia e le norme dimenticate

A cura di Vincenzo Giaquinto

Questi giorni di restrizioni e di criticità ci chiediamo come sia possibile comprimere i diritti di libertà. Probabilmente perché concentrati nell’affermare solo i nostri diritti come singoli individui abbiamo perso di vista quelli collettivi. La salute, ad esempio,è un diritto che la nostra Costituzione repubblicana afferma all’articolo 32 definendolo come: “fondamentale diritto dell’individuo” ma, attenzione, anche come “interesse della collettività “.

Ecco perché nel ricordare quanto affermato dall’articolo 16 sempre della nostra Costituzione, è vero che:”Ognicittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale” ma, è anche vero che sono fatte salve :”le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.