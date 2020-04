Emergenza Covid-19 :Salgono i prezzi dei beni primari. Il Report della Dott.ssa Angela Maria Buccino detta Angeliva

Marcianise. “Gli Italiani stanno vivendo in questo momento una crisi dalla gravità immensa,etico-morale ed economica. Con queste parole la Dott.ssa Angela Maria Buccino , meglio conosciuta come Angelica, analizza le varie problematiche causate nel nostro territorio dall’emergenza Coronavirus. In particolare al focus della Buccino la situazione di “anarchia” che si è venuta a creare in alcune attività commerciali operative nella città di Marcianise.

“Confrontandomi con i miei concittadini- ha dichiarato- ho avuto modo di verificare che ben sette persone su dieci vedono nero e ciò è il corrispondente di un cupo pessimismo. Lo sgomento investe tutti i settori della società e soprattutto la spina dorsale dell’economia delle tasche degli italiani, e in particolar modo dei marcianisani. Infatti la spesa è aumentata, degenerati sono i prezzi di molti prodotti, tra cui quelli primari come la farina e il latte, ma non solo.

Direi che emerge in modo evidente un atteggiamento dei commercianti alquanto spregiudicato ed ingiustificato. Si auspica un intervento urgente delle forze dell’ ordine per contrastare questa nuova forma di illegalità, per ripristinare il sapere della razionalità ma soprattutto la legge dell’onestà al fine di sostenere con ogni mezzo quelle persone che la crisi economica ha proiettato in una pericolosa indigenza. È questa una sfida principalmente etica e non bisogna fallire.

“La strada sarà ancora lunga ma vi prego continuiamo a percorrerla insieme”

