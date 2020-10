Emergenza Covid: Focolaio alla Clinica San Michele.

Maddaloni . Emergenza Covid-19. In questi giorni un pericoloso focolaio sarebbe scoppiato nella clinica San Michele di Maddaloni. Tra i contagiati ci sarebbe qualche medico, alcuni operatori sanitari e altri dipendenti. I dirigenti della struttura sanitaria avrebbero provveduto immediatamente, in base ai protocolli a sanificare i reparti interessati. In queste giorni i dipendenti della clinica sono stati sottoposti al tampone. Al momento si parla di circa 20 casi. Queste le notizie trapelate fino a questo momento.