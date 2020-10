Emergenza Covid. Matteo Mezzullo : “Imprese di trasporto senza sussidio”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente pervenuta alla nostra redazione.

“Nella giornata di ieri ,ho partecipato alla manifestazione tenutasi a Caserta con dei miei amici che hanno anche sostenuto la mia battaglia tra cui Filippo Maturi... la mia battaglia è portata avanti per i disagi che sto avendo nella mia azienda a causa del COVID, credo sia increscioso il fatto che la mia come tante altre imprese di trasporti persone autolinee e noleggio, fermi in pratica da inizio pandemia(come giusto che sia dato l’alta densità che si ha in questi mezzi) non abbiano diritto ad alcun sussidio, siamo alle corde, quasi 8 mesi con incassi minimi i quali non ricoprono neanche le spese la maggior parte delle volte.

Le aziende di cui parlo con i codici ATECO 49.31 e 49.39.09 non rientrano nel decreto ristori del governo… se non si accorgeranno di noi a breve finiremo il poco ossigeno che ci è rimasto, ci siamo adeguati alle normative anti-covid , sanificavamo giornalmente i pullman e misuravamo la temperatura a tutti i clienti… capiamo la delicata situazione e la nostra richiesta non è quindi di riprendere il nostro servizio a pieno regime ma se non ci è permesso neanche con le dovute misure e restrizioni… almeno non si dimenticassero di inserire i nostri ATECO nel decreto!”