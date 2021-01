Emergenza Covid, Santillo e Cerreto in prima linea per la difesa dei ristoratori

Santa Maria Capua Vetere– La sola chiusura a Gennaio e le relative restrizioni in zone cromatiche hanno costituito una perdita di oltre 5 miliardi di euro per il settore della ristorazione, dei bar, pub e locali affini.

Il tutto senza una politica equa di ristori e risarcimento: la dimostrazione della totale inadeguatezza dei provvedimenti di un governo impegnato, ormai, solo ed esclusivamente a salvare se stesso senza il minimo pudore.

Fratelli d’Italia vuole essere vicino concretamente agli esercenti che oggi soffrono più di altri questa situazione e lancia, a livello nazionale, la campagna “SOS ristoranti”, che si sostanzia nell’adesione gratuita ad un’azione legale tesa ad ottenere un risarcimento per i danni patiti, semplicemente mandando una mail con relativa documentazione a [email protected] entro il 15 Febbraio.

“Un modo, dichiara il commissario provinciale Marco Cerreto per dimostrare che Fratelli d’Italia vuol essere concretamente vicina a tutti coloro che nel mondo della ristorazione hanno dimostrato collaborazione e sono stati poi vessati e dimenticati da un governo non all’altezza della situazione”.

Gli fa eco Gabriella Santillo , dirigente del settore commercio e attività produttive: “da imprenditrice e da madre di famiglia, prima ancora che da politica, so perfettamente che senza un aiuto concreto molte attività non supereranno la pandemia. Dobbiamo essere vicini a chi soffre, non solo nelle istituzioni ma anche attraverso strumenti di tutela collettiva come questo”.