Emergenza Covid, Santillo (FDI): “Ristoratori totalmente abbandonati, aiutiamoli”

Fino al 6 gennaio – stando al “Decreto Natale” – bar e ristoranti continueranno a lavorare solo per l’asporto e per le consegne a domicilio.

“Chi ha deciso di investire in questo settore – dichiara Gabriella Santillo – continua a soffrire per le conseguenze delle restrizioni e delle regole imposte da Conte e De Luca. I dati parlano chiaro, le testimonianze degli imprenditori del nostro territorio che ho ascoltato in questo periodo confermano quanto ripetuto più volte: nei confronti di questo tema serve più visibilità, più sensibilità, più impegno da parte delle istituzioni. Non mi stancherò mai di ripeterlo.

In attesa di misure concrete da parte del Governo e della Regione – continua la consigliera – mi unisco all’appello di Giorgia Meloni: aiutiamo i nostri ristoratori! Per chi ha ancora un reddito fisso a fine mese: continuate ad acquistare attraverso l’asporto e la consegna a domicilio. In questo modo – conclude la rappresentante di Fdi in Provincia di Caserta – possiamo dare una grossa mano a piccole e medie imprese in difficoltà”.