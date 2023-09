Emergenza maltempo .Napoletano FDI : Amministrazione inefficace”

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa del Consigliere Comunale FDI Pasquale Napoletano

Caserta colpita da piogge forti e grandinate che ne rivelano tutta la fragilità.

Diranno sicuramente che si è trattato di un evento straordinario. E fin qui hanno ragione.

Ma i sapientini dell’amministrazione Marino dovrebbero anche sapere che in Italia i cambiamenti climatici stanno producendo in maniera sempre più accelerata questi eventi.

Di fronte a questo, la parola d’ordine dovrebbe essere “manutenzione continua”. Di tutto ciò che in queste situazioni diventa sensibile, a partire dalle caditoie, dalle verifiche del verde pubblico e delle norme cui devono attenersi privati ed imprese per impianti sul suolo pubblico.

Ciò che non fanno. Non è affar loro. Meglio spendere a go go risorse pubbliche quando “sanno loro”.