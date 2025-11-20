Emesse ordinanze di custodie cautelari per due fratelli

Nella mattinata odierna, in Casal di Principe (CE) e Voghera (PV), personale del Nucleo Investigativo

Carabinieri di Perugia, con l’ausilio di militari dei Comandi Arma territorialmente competenti, ha dato

esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal

G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli a carico di due fratelli originari di Casal di

Principe (CE), ivi residenti, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di induzione a non rendere

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria con il riconoscimento delle

circostanze aggravanti per reati connessi ad attività mafiose.

Il provvedimento cautelare giunge al termine di un’articolata attività di indagine condotta dai

Carabinieri di Perugia in seno ad altro procedimento penale instaurato presso quella Procura della

Repubblica, per associazione -finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

In tale contesto era coinvolto un soggetto, tratto in arresto in flagranza di reato poiché, al confine con la

Francia, nel marzo 2023, era stato trovato in possesso dai militari perugini di 35 kg di stupefacente del

tipo eroina e cocaina.

Lo stesso, conseguentemente, aveva deciso di collaborare con la giustizia e riferire in merito alle illecite

attività delittuose poste in essere dal sodalizio sottoposto ad indagini, nel cui ambito era emerso anche

uno dei due germani, già destinatario, come il predetto, di provvedimento cautelare in carcere emesso

dall’A.G. di Perugia, eseguito nell’aprile nel 2024, ed attualmente ristretto nel carcere di Voghera (PV).

Nel corso delle successive indagini emergevano una serie di condotte illecite attuate nell’arco temporale

ricompreso tra il maggio 2024 e giugno 2025 periodo in cui uno degli indagati, benché ristretto presso

una struttura carceraria, in quanto elemento di vertice del clan dei Casalesi, avvalendosi della

collaborazione del fratello non detenuto, aveva fatto recapitare al collaboratore di giustizia 8 (otto)

missive dattiloscritte e manoscritte dal contenuto intimidatorio. Le lettere inoltrate avevano lo scopo di

indurre il destinatario a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci in favore dell’uomo detenuto in

quanto, appunto, coimputato nel citato procedimento per associazione finalizzata al traffico

internazionale di sostanze stupefacenti, approvvigionate all’estero e destinate alle piazze di spaccio di

Perugia ed altre realtà territoriali nazionali.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che gli odierni indagati

sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva e che la misura cautelare è stata adottata con

contraddittorio limitato alla fase delle indagini preliminari e che il Giudice della fase processuale

potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.