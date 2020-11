Emiliano Casale : Io Candidato con FDI ? frutto di fantascienza giornalistica

Caserta. ” Io candidato con Fratelli D’Italia alle prossime amministrative? Una notizia letteralmente inventata“. Con queste parole l’Assessore Emiliano Casale smentisce letteralmente la news apparsa nella mattinata di oggi ,giovedi 12 novembre, su un noto quotidiano cartaceo che aveva annunciato la scesa in campo di Emiliano Casale alle prossime amministrative nel partito di Giorgia Meloni al fianco di Di Majo , candidato Sindaco.

” Io stesso mi sono chiesto – ha affermato Casale – per quale ragione fosse stata pubblicata tale notizia che mi vedrebbe candidato in uno schieramento di centro- destra, area politica alla quale sicuramente non appartengo. Il mio percorso politico è stato sempre espressione di orientamenti moderati i quali , a mio avviso , sono in grado di creare equilibri sociali e politici duraturo”.

Negli ultimi tempi , infatti, si era parlato di Emiliano Casale come uno dei promotori della lista ” Patto per la Città”.

” Stiamo continuando a lavorare con entusiasmo per questa coalizione di moderati -conferma Casale- e siamo intenzionati a proporla per le amministrative 2021″. Nessun cambio di casacca – conclude Casale- ma solo un grande sconcerto per una notizia letteralmente frutto di fantascienza giornalistica”.