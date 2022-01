Emiliano Casale riporta le attività’ produttive a Palazzo Castropignano

Caserta. Era uno degli obbiettivi di Emiliano Casale quello di riportare gli uffici delle attività’ produttive, dalla sede distaccata del Comune , sita a Falciano, a quella principale sita in Piazza Vanvitelli a Caserta.

In queste ore e’ in atto il trasferimento che sta seguendo da vicino lo stesso Emiliano Casale che , ricordiamo, oltre ad avere la delega come Assessore alle attività’ Produttive ha anche altre deleghe ed e’ ufficialmente il vicesindaco della città’.

“L’ ufficio ritorna a Palazzo Castropignano- ha dichiarato Casale – credo sia molto più comodo oltre che vantaggioso averlo in pieno centro della città’. Nei prossimi mesi – continua- e’ mia intenzione cercare il modo giusto per venire incontro ai commercianti i quali stanno pagando a caro prezzo i numerosi disagi creati dalla pandemia.Sto lavorando in prima persona per il trasferimento dell’ ufficio da una parte all’ altra -ha concluso Casale-voglio avere tutto sotto controllo e soprattutto un ufficio logisticamente raggiungibile più’ facilmente.”