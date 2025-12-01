Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva 

Emma Bonino è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito dopo l’arrivo in codice rosso al Pronto soccorso. Secondo fonti sanitarie, la decisione di procedere con il ricovero in area critica è stata adottata ieri durante la valutazione d’emergenza.

Le informazioni diffuse da +Europa

Fonti di +Europa confermano che Bonino è vigile. Si attende un aggiornamento clinico ufficiale previsto per la mattina di oggi. L’entourage politico mantiene il massimo riserbo e segue con attenzione l’evoluzione della situazione.

Un percorso di salute complesso

La storica esponente radicale ha affrontato per anni una grave patologia diagnosticata nel 2015. Dopo un lungo ciclo di cure, nel 2023 aveva annunciato la conclusione positiva dei trattamenti. La notizia del nuovo ricovero ha suscitato reazioni di vicinanza nel mondo politico e civile.

(Foto ANSA)