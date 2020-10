Emrgenza Covid. Assessore Piazza : ” Linea dura contro i trasgressori”

Caserta Dopo il nuovo DPCM firmato da Giuseppe Conte, a scendere in campo in modo deciso è stato l’ Assessore alla Sicurezza del Comune di Caserta Raffaele Piazza il quale senza mezzi termini ha invitato i cittadini a rispettare le norme vigenti annunciando denunce per tutti i trasgressori.

Di seguito le parole dell’ Assessore Piazza

“Io non gioco alla roulette russa con la vita di mia madre con la mia e quella dei miei concittadini.

Ve lo dico con grande affetto al mio tenore di vita agiato al mio status di Avvocato realizzato io rinuncio volentieri per la salute di tutti quindi rispettare le regole altrimenti io vi denuncerò senza se e senza ma

A buon intenditore, se vedere il mio scooter in giro la sera per Caserta che vi filmo se non indossate la mascherina e se non siete distanziati, non vi meravigliate se poi quelle immagini arrivano alle Forze di Polizia Giudiziaria

Io non mi fermo mai e non ho paura”.