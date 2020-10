Ennesimo furto di gomme su autovetture

Ennesimo furto di gomme avvenuto nella provincia di Caserta, precisamente a San Nicola la Strada, avvenuto in via Patturelli non lontano dal viale Carlo III.

I malviventi hanno agito rapidamente ed in pieno giorno, apponendo crick e mattoni sotto l’autovettura parcheggiata, per poi dileguarsi; ci sono state anche delle denunce alle autorità, ma in alcuni casi tali segnalazioni si sono rivelate senza seguito , in quanto fattispecie similari si continuano a verificare un po’ in tutta la provincia casertana.

Ciò che lascia più attoniti è che il furto di ieri è avvenuto in pieno giorno e la “banda del crick” sta continuano ad agire indisturbata con la consapevolezza di andare a colpo sicuro. Questa volta la vettura presa di mira è stata una Smart.