Ennesimo incidente sul lavoro: muore operaio di 36 anni

Un operaio di 36 anni ha perso la vita ieri mattina in un cantiere edile di Pozzallo, nel Ragusano. L’uomo, di origine albanese, è stato colpito dal braccio metallico di una betoniera utilizzata per il getto del calcestruzzo. La struttura avrebbe ceduto all’improvviso durante le operazioni sul solaio dell’edificio in costruzione.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il braccio della betoniera si sarebbe sganciato mentre la squadra era impegnata nelle fasi di getto. Il pezzo metallico ha travolto l’operaio, procurandogli ferite gravissime. Nell’evento è rimasto ferito anche un gruista del cantiere, le cui condizioni non risultano preoccupanti.

I soccorsi e il decesso in ospedale

I sanitari del 118 sono arrivati rapidamente sul posto e hanno assistito entrambi i lavoratori. Il 36enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica. Nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.

Indagini e area sotto sequestro

La Procura di Ragusa ha disposto il sequestro del cantiere. Carabinieri e tecnici dello Spresal stanno svolgendo accertamenti per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. Gli investigatori verificheranno anche le condizioni della macchina e le procedure di sicurezza adottate in cantiere.

Una giornata nera per gli incidenti sul lavoro

La tragedia di Pozzallo si aggiunge ad altri tre incidenti mortali registrati ieri in Italia. Una vittima a Ceccano, nel Frusinate. Altre due a Pallagorio, in provincia di Crotone. Un bilancio che riaccende il dibattito nazionale su prevenzione e controlli nei luoghi di lavoro.

(Foto ANSA)