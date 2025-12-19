Ennesimo incidente sul lavoro: operaio muore in un cantiere edile

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, nella frazione di Ripaberarda. Un operaio di 70 anni è morto mentre era impegnato in un cantiere edile per lavori di ristrutturazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto incastrato tra un escavatore in movimento e una parete dell’edificio. L’impatto si è rivelato fatale e non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi e l’intervento delle autorità

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del comando di Ascoli Piceno e i sanitari del 118. Le operazioni di soccorso sono state immediate, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile. Dopo l’accertamento del decesso, i soccorritori hanno proceduto alla messa in sicurezza del mezzo meccanico e dell’intera area di cantiere. La zona è stata isolata per consentire le verifiche necessarie.

Accertamenti in corso

Le autorità competenti stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al centro degli accertamenti vi sono il rispetto delle procedure di sicurezza e le condizioni operative al momento dei fatti.

