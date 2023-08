Enorme disagio in via Ponte per la viabilità mal predisposta causa chiusura tunnel della Reggia

In relazione allo svolgimento delle lavorazioni che hanno chiuso il tunnel della Reggia fino a metà agosto sono stati individuati di concerto con le Forze dell’Ordine locali – nel rispetto di quanto stabilito con il Comitato Operativo per la Viabilità (COV) – percorsi alternativi che stanno creando non poche difficoltà alla viabilità in zona Sala,in particolare in via Ponte. Poiché è giornaliero questo disagio per automobilisti e autisti dei Tir che non riescono a credere vero il girone infernale in cui vanno a imbottigliarsi seguendo le non felici indicazioni proposte e che si affidano sempre più alle “soffiate” dei passanti benevoli per salvare la loro integrità mentale, riteniamo forse opportuno che le forze dell’ordine di concerto con il COV predispongano un’alternativa adeguata per bypassare il tunnel chiuso.