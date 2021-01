ENORME VORAGINE ALL’OSPEDALE DEL MARE

Nella mattinata di oggi 8 gennaio intorno alle 6.00 c’è stato un forte boato. Una voragine nel parcheggio dell’Ospedale del Mare di Napoli. Si tratta di un implosione su una parte di terreno sotto la quale viaggiano i tubi del gas ospedaliero. Non sono segnalati feriti. È stata aperta una inchiesta alla Procura di Napoli.

Le possibili cause della voragine:

Le ipotesi sono due, o le condutture del gas si sono rotte sotto il peso del terreno sovrastante che ha ceduto (inghiottendo anche alcune auto) o viceversa sono state le condutture in perdita a generare una compressione del gas che ha generato lo squarcio enorme.

Quella più probabile è l’effetto sifonamento, un moto di infiltrazione, forse generato dalla perdita di gas delle condutture sotterranee. Il gas sale, crea una fenditura nel sottosuolo e determina la voragine che “inghiotte” quel che trova sopra. Sono solo ipotesi: a chiarire dovrà essere una inchiesta della Procura di Napoli, già allertata.

Di certo c’è che l’operatività dell’Ospedale del Mare oggi è in parte compromessa ed è un bel problema in tempo di Covid. L’Asl Napoli 1 centro spiega qual è lo stato attuale:

In tutto l’Ospedale del Mare al momento è interrotta l’alimentazione elettrica dalla cabina principale ma il presidio è alimentato dai gruppi elettrogeni che garantiscono la piena operatività della struttura e la piena efficienza dell’attività assistenziale.

Nel più breve tempo possibile l’ASL Napoli 1 Centro provvederà a chiudere temporaneamente il Covid Residence per impossibilità a garantire acqua calda e energia elettrica, non funzionano gli ascensori, è saltato il sistema di posta pneumatica interna e al momento in alcuni reparti dell’Ospedale del Mare manca l’acqua. I pazienti in isolamento sono invece in via di trasferimento dal Covid Hospital attiguo all’Ospedale del Mare.

“Tutti i cittadini coinvolti nel cedimento del parcheggio dell’Ospedale del mare a Napoli devono essere risarciti per i danni materiali e morali subiti.” Ad affermarlo il Codacons, che spiega in una nota: “In attesa che la magistratura chiarisca le cause dell’incidente, tutti i proprietari di automobili coinvolte nel cedimento, così come i dipendenti dell’ospedale, devono essere risarciti non solo per i danni materiali, ma anche per i rischi corsi sul fronte dell’incolumità – spiega il Codacons – Il cedimento avrebbe potuto infatti provocare una strage e fosse avvenuto in un orario di punta, e sono più che evidenti i pericoli corsi dagli utenti dell’ospedale e dai dipendenti che vi lavorano.