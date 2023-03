Enrico Trapassi di Caserta è il Vicepresidente dell’ Associazione Invisibili

Si è tenuta a Foggia, la prima assemblea nazionale di “Invisibili”, associazione di promozione e diffusione della cultura della legalità, della giustizia sociale e della solidarietà. Una realtà nuova che si affaccia sul panorama nazionale, nata con l’intento di contribuire a sviluppare una cultura antimafia principalmente nelle giovani generazioni, promuovere interventi di solidarietà sociale, aiutare a custodire e rinforzare la memoria come impegno civico attraverso il ricordo delle vittime del dovere e delle vittime innocenti delle mafie.

L’assemblea è stata principalmente un momento di confronto e di programmazione nella quale, con il contributo di tutti, sono state delineate le attività da svolgere nei prossimi mesi, calendarizzate le aperture dei presidi territoriali in Puglia, Campania e Lombardia ed individuati i vertici che guideranno l’associazione per il primo triennio. Alla Presidenza nazionale è stato eletto Pietro Paolo Mascione residente a Foggia e recentemente insignito del prestigioso “Premio Paolo Borsellino”.

La Vicepresidenza è affidata ad Enrico Trapassi di Caserta. La carica di segreteria viene attribuita a Tiziana Vecchio di Milano mentre a Nadia Ricci di Ascoli Satriano (FG) affidata la carica di Tesoriere. A far parte del Consiglio Direttivo, in qualità di Consiglieri sono Anna Carlucci, Walter Moccia e Antonio Pirro, rispettivamente di Foggia, Milano e San Giovanni Rotondo (FG).

L’organigramma nazionale, si caratterizza per la presenza di figure note per l’impegno sociale profuso nei rispettivi territori di appartenenza e provenienti tutti dalla medesima esperienza associativa attraverso la quale hanno avuto occasione di conoscersi e dar vita ad una realtà che abbia una concreta visione e strutturazione nazionale coniugando competenze, passione e capacità di promozione della cultura antimafia.